الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكى عاجل لرفع الحصار عن أريحا

جدة - نرمين السيد - واعتبرت الخارجية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - حصار أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين المدنيين العزل، الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم إلى الوطن، ليس فقط فى أريحا ومحافظتها وإنما فى الضفة الغربية المحتلة، خاصة أن مدينة أريحا هى بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أنها تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الموقعة، مطالبة بتدخل دولى وأمريكى عاجل لرفع هذا الحصار عن مدينة أريحا من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه فورا.
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