قصة المنطاد الصينى.. أزمة تنعكس على العلاقات الأمريكية الصينية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأسقط الجيش الأمريكى المنطاد الصينى دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسى قبالة السواحل الشرقية للبلاد، مشيرا إلى أن منطاد الاستطلاع الصينى كان هدفه التجسس واستهداف مراقبة المواقع الحيوية الأمريكية.
من جانبها، احتجت الصين على إسقاط الولايات المتحدة منطادها المدنى، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن "تحليق المنطاد فى المجال الجوى الأمريكى جاء لأسباب قاهرة، وأنه يستخدم للبحوث وبشكل رئيسى لأغراض الأرصاد الجوية".
كما أعربت عن رفضها استخدام واشنطن القوة فى مهاجمة المناطيد المدنية، وقالت إننا "نحتفظ بحق الرد على واشنطن حال ظهور حادث شبيه بالمنطاد".
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