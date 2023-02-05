القاهرة الإخبارية: الصين تهدد باتخاذ إجراءات بعد إسقاط منطادها فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - هددت الصين باتخاذ ما أسمتها "إجراءات أخرى"، بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية منطادًا صينيًا كبيرًا، يشتبه فى تجسسه على الجيش الأمريكى قبالة الساحل الشرقى للولايات المتحدة، أمس السبت، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الولايات المتحدة: إن المنطاد الضخم كان عبارة عن "مركبة مراقبة" أمضت أيامًا فى المرور أعلى مواقع عسكرية حساسة فى أمريكا الشمالية. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق على إسقاط المنطاد، واتبع نصيحة مسؤولين عسكريين بالانتظار، لإسقاطه فوق الماء بدلًا من المخاطرة بسقوط حطامه على مناطق مأهولة بالسكان. لكن وزارة الخارجية الصينية شددت مرة أخرى على أن المنطاد كان مدنيًا، وأن تواجده فى هذه المنطقة كان "عرضيًا". وانتقدت الوزارة واشنطن لما وصفته بـ"رد فعل مبالغ فيه، وانتهاك خطير للممارسات الدولية". وقالت الوزارة الصينية، فى بيان، اليوم الأحد: إن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركة ذات الصلة، وتحتفظ فى الوقت نفسه بالحق فى اتخاذ إجراءات أخرى ردًا على ذلك، بحسب القناة الإخبارية.

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