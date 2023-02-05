الصين: أمريكا بالغت فى رد فعلها عند إسقاط المنطاد

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن الولايات المتحدة "بالغت فى رد فعلها، عند إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية المنطاد الصينى المدنى بدون طيار، الذى دخل المجال الجوى الأمريكى دون قصد قبل أيام".





ونقل الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية تان كيفي، اليوم الأحد، قوله: إننا نعرب عن احتجاجنا الشديد على هذا النهج الأمريكى ونحتفظ بالحق فى استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع مواقف مماثلة.

وأكدت الحكومة الصينية أن المنطاد كان يستخدم للبحث لأغراض الأرصاد الجوية، وانحرف عن مساره المخطط، متأثرا بالرياح وبسبب قدرة محدودة على التوجيه الذاتى لحركته.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أن طائرة مقاتلة أمريكية، وفق أمر من الرئيس الأمريكى جو بايدن، أسقطت المنطاد قبالة ساحل ساوث كارولينا الليلة الماضية.. وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن بايدن أذن يوم الأربعاء الماضى بإسقاط المنطاد، حيث أصدر تعليمات للبنتاجون للعمل بمجرد أن يتم إنجاز المهمة دون مخاطر لا داعى لها على أرواح الأمريكيين فى مسار المنطاد.