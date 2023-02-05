العالم اليوم - أرباح قوية للبنك الأهلي الكويتي في 2022 تتجاوز 18 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 02:20 مساءً - أعلن البنك الأهلي الكويتي، الأحد، أن أرباحه السنوية قد نمت بنسبة 18.7 بالمئة في عام 2022 لتصل إلى 32.291 مليون دينار (نحو 106 مليون دولار).

وكانت أرباح البنك خلال عام 2021 قد بلغت 27.212 مليون دينار (89.4 مليون دولار) في 2021.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس لكل سهم وخمسة أسهم لكل مئة سهم عن 2022.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، قال البنك في بيان لبورصة الكويت، إن ربحه الصافي بلغ 4.796 مليون دينار (15.74 مليون دولار) في الربع الأخير من 2022 مقارنة مع مبلغ 6.159 مليون دينار (20.2 مليون دولار)، قبل عام، أي بتراجع بنسبة 22.1 بالمئة.

وكانت أرباح البنك الأهلي الكويتي قد ارتفعت بقوة في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 51.9 بالمئة على أساس سنوي.

وسجل البنك أرباحاً في ثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بقيمة 9.07 مليون دينار، أي نحو 29.1 مليون دولار، مقابل 5.97 مليون دينار (19.2 مليون دولار) في الربع الثالث من 2021، بحسب بيان لبورصة الكويت.

وحقق البنك الأهلي الكويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحاً بقيمة 27.49 مليون دينار (88.48 مليون دولار)، بنمو نسبته 30.6 بالمئة عن مستواها في الفترة ذاتها من العام السابق البالغ 21.05 مليون دينار (67.75 مليون دولار).

وأرجع البنك سبب نمو الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن الدخل التشغيلي، فقد ارتفعت إجمالي إيرادات البنك التشغيلية بنحو 15.5 بالمئة لتصل إلى 134.48 مليون دينار (432.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 116.43 مليون دينار (374.7 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وكانت أرباح البنك الأهلي الكويتي قد ارتفعت في النصف الأول من 2022 بنسبة 22 بالمئة لتسجل نحو 18.4 مليون دينار (59.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 15.1 مليون دينار (48.60 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.