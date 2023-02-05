العالم اليوم - انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك 51

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك 51، الذي يعتبر امتدادا لسلسلة تمارين "درع الإمارات المشترك"، التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة، بهدف رفع كفاءة وجاهزية قيادات ووحدات القوات المسلحة في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في جميع الظروف والأوقات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن التمرين، الذي ينفذ داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات، تشارك فيه قوات واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.

وبدأ التمرين بتنفيذ قوة الواجب المشتركة (زايد) لعمليات القوات المحمولة جوا ليلا.

وأشار قائد العمليات المشتركة، اللواء الركن صالح العامري، إلى انتهاء المرحلة الأولى بنجاح قوة الواجب المشتركة (زايد) في إنجاز جميع واجباتها التعبوية في التوقيتات المحددة لها بالرغم من المخاطر العالية في بيئة العمليات المشتركة.