الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، من خلال حواجز عسكرية أقامتها، وتقوم بتقييد حركة مركبات الفلسطينيين، مما تسبب فى زحام بحركة السير على مداخل المدينة.

ومن جانبه، قال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، إن قوات الاحتلال تعيق حركة الطلاب والمرضى والتجار عبر الحواجز العسكرية، وتستمر فى مداهمة منازل المواطنين واعتقالهم.

وأوضح رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، أن حكومة الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا وفرضها لسياسة العقاب الجماعى على الأهالى، خاصة على المواطنين فى مخيم "عقبة جبر"، مما يلحق المزيد من الخسائر المادية بالمزارعين فى ذروة الموسم الزراعى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبى أريحا، أمس السبت، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.