سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: الإضرابات الحالية لم تشهدها بريطانيا مذ سنوات

وأضافت سامية الأطرش، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا تعرضت لموجة من الطقس السىء بالتزامن مع الاحتجاجات، وتوقفت عن الحركة والمدارس أغلقت والمواصلات تعطلت والتضخم وصل مستويات غير مسبوقة بنسبة 11%، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والأزمة الروسية الأوكرانية لهم الأثر الأكبر على الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضحت عضو حزب المحافظين البريطانى، أن ما حدث فى العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أثر بشكل سلبى على الاقتصاد البريطانى، وهناك 14 مليون شخص تحت خط الفقر مع أن بريطانيا من الدول الـ7 الغنية فى أوروبا والعالم، ومنذ خروجنا من الاتحاد الأوروبى تفاقمت علينا الأزمات، لافتة إلى أنها كانت من الذين قالوا نعم فى الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وتابعت: "مع الأسف الآن، بعد الذى يجرى فى البلاد أخطأت فى الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبى، نعيش فى أزمة اقتصادية لأكثر من عامين، وهناك ضرر هائل من خلال إضرابات المطالبين برفع أجور العمل وتحسين المعيشة أضعفت الاقتصاد البريطانى.
كما أشارت إلى أن المركز المالى تزعزع، والصمود أمام هذه العاصفة صعب جدًا، والركود الذى نمر به سيكون أسوء مما كان يتوقعه الخبراء فى السنوات الثلاث المقبلة".
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