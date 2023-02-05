ألمانيا: كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لمهاجمة الأراضى الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال أولاف شولتس فى مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الأسبوعية الألمانية :"هناك إجماع على هذه النقطة"، لافتا إلى أن حلفاء أوكرانيا اتخذوا خطوات جديدة فى مجال الدعم العسكرى لأوكرانيا، بما فى ذلك التعهد بتقديم دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى.

ومن المنتظر أن يمنح الغرب قريبا أوكرانيا دبابات ثقيلة غربية الصنع، قد يصل عددها إلى "ما بين 120 و140" قطعة من دول مختلفة، من ضمنها 14 دبابة ليوبارد 2 سوف تسلمها ألمانيا من مخزون جيشها، حسبما ذكر أولاف شولتس.

وتابع قائلا: "بالتعاون مع حلفائنا، سنقوم بتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. قمنا بوزن كل عملية تسليم أسلحة بعناية، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا، بدءًا من أمريكا"، مؤكدا أن هذا النهج المشترك يجعل من الممكن تجنب تصعيد الحرب.

وتعقيبا على تصريحات الرئيس الروسى الذى أشار خلالها إلى إن "الدبابات الألمانية تهددنا مرة أخرى"، قال المستشار الألمانى إن كلماته جزء من سلسلة من المقارنات التاريخية السخيفة التى يستخدمها لتبرير هجومه على أوكرانيا"مشددا قائلا: "لكن لا شيء يبرر هذه الحرب".