الحظر الأوروبى على منتجات النفط الروسية يدخل حيز التنفيذ

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى يواصل الضغط على موسكو حيث لن تتمكن المنتجات البترولية المكررة الروسية المصدرة عن طريق البحر من دخول أوروبا وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، مضيفة أن هذا الحظر سيمنع شحنات الكيروسين والبنزين والقار وزيت الوقود وحتى الديزل من الدخول.

وأوضحت القناة أن هذا الحظر الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى على منتجات النفط الروسية يأتى مكملا لحظر استيراد النفط الخام الروسى المنقول بحرا والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر الماضى إلى جانب وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى عند 60 دولارا للبرميل.

وفى المقابل حظرت موسكو منذ مطلع فبراير الجارى، بيع نفطها للدول التى تستخدم سقف هذه الأسعار، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قد قالت خلال زيارتها لكييف الخميس الماضى، إن "روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها".