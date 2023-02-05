«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تغلق المدارس والسكك الحديدية بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن سوء الأحوال الجوية بألمانيا تسبب فى أزمات للمواطنين، لافتًا إلى أن العاصمة برلين شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، ووصلت درجات الحرارة هناك إلى 5 درجات تحت الصفر.





وأوضح عربى مرزوق، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن السلطات أغلقت المدارس والجامعات والشركات والسكك الحديدية فى جنوب ألمانيا، وتحديدًا بولاية بايرن على الحدود، بسبب تساقط غزير للثلوج منذ 3 أيام. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فقد وصل ارتفاع الثلج فى الشوارع إلى متر، وتلقت الشرطة أكثر من 600 مكالمة من المواطنين لنجدتهم من المخاطر التى تعرضوا لها بسبب الطقس السيئ. من ناحية أخرى، أوضح أن وزارة الصحة الألمانية خففت الإجراءات الاحترازية لكورونا، وكان آخر إجراء تم رفعه هو ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمستشفيات، نتيجة انخفاض نسبة تفشى الفيروس فى البلاد، كما عادت الحياة بشكل طبيعى.

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