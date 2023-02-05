كولومبيا تعلن اختراق منطاد لمجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الكولومبية فى بيان - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن المنطاد "لا يشكل تهديدا" وتابعت هذا الجسم حتى غادر مجالها الجوى.
وأضاف البيان أن المنطاد دخل المجال الجوى الكولومبى فى القطاع الشمالى للبلاد، ويتحرك بسرعة متوسطة 25 عقدة.. مشيرا إلى أنه "لم يشكل أى تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران".
وأوضح البيان أن السلطات تجرى تحقيقات بالتعاون مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.
وكان الجيش الأمريكى قد أسقط أمس السبت، ما قال المسؤولون إنه منطاد مراقبة صينى قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية. وزعمت بكين أنه منطاد أبحاث مدنى انحرف عن مساره.
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