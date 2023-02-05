«القاهرة الإخبارية»: فقدان 9 صيادين فى انقلاب قارب بكوريا الجنوبية

وبحسب التقرير، فقد ذكرت السلطات الكورية الجنوبية، أنه تم الإبلاغ عن انقلاب القارب فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، ويبلغ وزنه 24 طنا، ووقع الحادث على بعد 16.6 كيلومترا غربى جزيرة "دايبيتشى"، وهى جزيرة غير مأهولة.
ومن جانبه، دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، إلى بذل أقصى الجهود فى البحث عن المفقودين وإنقاذهم، وأمر خفر السواحل بتوسيع منطقة البحث.
وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية، أن تلك الجزيرة تبعد نحو 20 كيلومترًا من بلدة "شينان" الجنوبية الغربية، وتم فقد 9 من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ 3 من قبل قارب قريب، فى الوقت الذى يقوم فيه خفر السواحل حاليا بعملية البحث عن الصيادين المفقودين فى مكان الحادث، ومن المرجح أن يكونوا داخل القارب المقلوب.
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