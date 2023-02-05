أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 60 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن المحتلين الروس قصفوا بلدات خيرسون المحتلة 60 مرة وأطلقوا نيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات على البلدات السكنية، كما هاجم الجيش الروسى مدينة خيرسون 6 مرات. وألحقت قذائف العدو أضرارا بالمبانى السكنية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد أمس وإصابة آخر.
وأوضح البيان أن منطقة خيرسون تعرضت أمس الأول لقصف روسى لأكثر من 47 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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