القاهرة الإخبارية: انخفاض إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية لليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالى، إذ سجلت نحو 14 ألفًا، اليوم الأحد، وسط توقعات بأن موجة العدوى الشتوية ربما بلغت ذروتها، حسبما أفاد تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية».





وبحسب التقرير، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أبلغت عن 14ألف و18 حالة جديدة بفيروس كورونا، بينها 34 حالة وافدة من الخارج، ليرفع إجمالى عدد الحالات إلى 30 مليون و257 ألف و411 إصابة.

وتعد هذه الحصيلة، أدنى مستوى لأى يوم من أيام الأحد فى 31 أسبوعًا، وسجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع الإجمالى إلى 33 ألف و596 حالة، فيما وصل عدد المرضى فى حالات خطيرة إلى 313 انخفاضًا من 325 فى اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية إن موجة الشتاء قد تجاوزت ذروتها، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطى على الرغم من بعض التقلبات، فيما رفعت الحكومة الكورية، إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، بداية من يوم الإثنين الماضى، بعد أكثر من عامين، باستثناء المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.