فاجنر: معارك عنيفة بين قوات روسيا وأوكرانيا شمال باخموت

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجموعة فاجنر، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعارك قوية فى أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لم تنسحب منها.
وكانت القوات الروسية قد أعلنت منذ عدة أيام، المحاصرة الكاملة لبلدة "أوغليدار" لقطع جميع المساعدات والإمدادات التى يمد بها النظام الأوكرانى القوات بمدينة باخموت، التى شهدت معارك عنيفة، منذ أغسطس الماضى، وتحاول القوات الروسية دخولها لأنها مدينة صناعية مهمة فى أوكرانيا.
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