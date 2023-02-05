الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثمان شهيد فلسطينى لعائلته بعد احتجازه 10 أيام

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى سلمت جثمان الشهيد محمد على، 17 سنة، من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، الليلة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الوكالة، فقد ارتقى محمد على شهيدًا فى 25 يناير الماضى، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الصدر فى مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلى جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته فى حينها. وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن العائلة تسلمت جثمان نجلها الشهيد، وسيتم تشييعه فجر اليوم الأحد، بعد أن اشترطت سلطات الاحتلال إتمام مراسم دفن الشهيد فى غضون ساعتين من موعد تسليمه.

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