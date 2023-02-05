الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 3 مواطنين من بلدة "عرابة" ومن قرية "عجة"، ومن قرية "بير الباشا"، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت فجار" جنوبا.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة "بنى نعيم" شمال شرق الخليل، كما اعتقلت شخصا آخر من مخيم "الجلزون" شمال مدينة رام الله.
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