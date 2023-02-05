العالم اليوم - السعودية وعمان يطلقان برنامجا جديدا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

انتم الان تتابعون خبر السعودية وعمان يطلقان برنامجا جديدا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 11:22 صباحاً - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الأحد، مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجًا تنفيذيًا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.

ويأتي البرنامج التنفيذي الذي تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما، وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.

كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف التواجد الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.

وفي ديسمبر الماضي، وقّعت السعودية وعمان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسقط في مستهل جولة خليجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية آنذاك أنّ "مجموعة من الشركات السعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقّعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار".

وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياح وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.