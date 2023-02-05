اليابان تلقي مياه الصرف النووية في البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 10:31 صباحاً - أصدرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) مؤخرًا تقديرات قالت خلالها، إنه من أجل ضمان وجود مساحة كافية لمشروع تفكيك محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في عام 2030، تحتاج محطة الطاقة النووية إلى تصريف حوالي 400 ألف طن من مياه الصرف الصحي النووية المعالجة في المحيط قبل ذلك.

ووفقا للخطة، اعتبارا من عام 2030، تحتاج "تيبكو" إلى ترك مساحة مفتوحة تبلغ حوالي 50.000 إلى 110.000 متر مربع في محطة الطاقة النووية في فوكوشيما. وفي ذلك الوقت، ستتم إزالة حاويات الصرف الصحي النووية الفارغة وسيتم إنشاء مرافق تفكيك. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

حيث يوجد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية حاليًا 1066 حاوية مياه صرف صحي نووية و 1.32 مليون طن من مياه الصرف الصحي النووية. وتمثل حاويات تخزين 400 ألف طن من مياه الصرف الصحي حوالي 40٪ من إجمالي الحاويات.

ومن المقرر أن تقوم محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية بتصريف مياه الصرف الصحي في البحر هذا الربيع، وقد تم التشكيك في هذا القرار على نطاق واسع ومعارضته من قبل المجتمع الدولي، كما أثار مخاوف قوية في اليابان.