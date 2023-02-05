كندا ترسل أول دبابة «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت أناند على تويتر: غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا.
كما أضافت أن كندا ستواصل تقديم المعدات إلى كييف.
كانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت فى يناير الماضى، إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.
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