بكين: نحتفظ بحق الرد على واشنطن حال ظهور حادث شبيه بالمنطاد

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصينية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا "نحتفظ بحق الرد على واشنطن حال ظهور حادث شبيه بالمنطاد".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أن طائرة مقاتلة أمريكية، بناءً على أمر من الرئيس جو بايدن، قد أسقطت منطاد مراقبة صينيًا قبالة ساحل ساوث كارولينا.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، فى بيان يؤكد العملية، إن بايدن أذن يوم الأربعاء الماضى بإسقاط المنطاد، حيث أصدر تعليمات للبنتاجون للعمل "بمجرد أن يتم إنجاز المهمة دون مخاطر لا داعى لها على أرواح الأمريكيين فى مسار المنطاد".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد، فى وقت سابق أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستتولى أمر المنطاد الصينى الذى دخل المجال الجوى الأمريكى، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للصين، فيما أقرت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".