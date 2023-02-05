الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بمحافظة جنين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية ونادى الأسير لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خضر عدنان بعد ان داهمت منزله فى بلدة عرابة جنوب جنين. وأضافت المصادر ذتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد اللطيف صابر خليفة من قرية عجة، وخالد وليد غوادرة من قرية بير الباشا، بعد ان داهمت منزله وفجرت أبوابه الخارجية وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقيه خطاب ومحمد.

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