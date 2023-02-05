وفاة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد معاناة طويلة مع المرض

جدة - نرمين السيد - توفى رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - توفى رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب وسائل إعلام باكستانية محلية، فقد توفى الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف، فى مستشفى بدبى بعد معاناة طويلة مع المرض.

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