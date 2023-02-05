العالم اليوم - وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 10:24 صباحاً - توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما، يوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر في إسلام أباد.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". وأضاف البيان "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان". وقدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس عارف علوي وقادة الجيش والبحرية والقوات الجوية تعازيهم في وفاة مشرف. وخلال حكمه الذي دام سبع سنوات (في الفترة من نهاية 1999 وحتى صيف 2008)، أشرف على مرحلة من النمو الاقتصادي ونجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل.

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