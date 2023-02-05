وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن عمر ناهز 80 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 09:33 صباحاً - توفي صباح اليوم الأحد، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، في أحد مستشفيات دبي، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

تولى برويز مشرف رئاسة لجنة هيئة الأركان المشتركة، ثم عين وزيرا للدفاع، ثم رئيسا للوزراء، قبل أن يتولى رئاسة باكستان خلال الفترة من 20 يونيو 2001 حتى 18 أغسطس 2008.

وتوفي الراحل بعد صراع طويل مع المرض، إذ تم نقله مرات عدة إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته ببعض المضاعفات، وقالت أسرته في بيان سابق إنه يعيش مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي، مشيرة إلى أن أعضاء جسمه لا تعمل على نحو جيد.