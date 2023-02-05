لم يشهدها التاريخ.. «القاهرة الإخبارية» ترصد موجة قطبية تضرب كندا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "موجة قطبية لم يشهدها التاريخ تضرب شمالى أمريكا وكندا"، لافتا إلى أن الأرصاد الجوية كثفت تحذيراتها خدماتها فى أمريكا لمواجهة طقس قطبى غير مسبوق.





وقال التقرير إن الطقس ينخفض تحت الصفر بحوالى 50 درجة، فى شمال شرقى أمريكا وشرقى كندا، وتشهد ولاية ماين فى شمال الولايات المتحدة انخفاضا شديدا فى الحرارة -51 درجة، وقالت الأرصاد بمنطقة كاريبو: إنه برد قطبى تاريخى.

كما أشار إلى أن وزارة البيئة فى شرق كندا حذرت من خطر الإصابة بـ"قضمة الصقيع"، وتصاعد دخان أبيض فوق نهر سان لوران بسبب البرد.

وفى وقت سابق، لقى شخصان على الأقل مصرعهما، وألغيت أكثر من 1700 رحلة جوية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ بسبب العواصف الثلجية التى تسببت فى انتشار الجليد فى رقعة واسعة من البلاد وإحداث اختناقات على الطرق السريعة.

وقالت السلطات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء فى ولاية تكساس وأصيب اثنان من ضباط القانون فى الولاية بجروح خطيرة، من بينهم نائب كان عالقًا أسفل شاحنة.

وحذر المركز الفيدرالى للتنبؤ بالطقس من استمرار هطول الأمطار المختلطة -بما فى ذلك الأمطار المتجمدة وموجات الصقيع- بينما حث حاكم تكساس الجمهورى جريج أبوت، المواطنين على الابتعاد عن الطرق.