مقتل شخصين فى قصف أوكرانى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات ـ أن قوات كييف أطلقت أكثر من 200 صاروخ وقذيفة مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت سلطات دونيتسك إلى أن القصف أسفر أيضا عن وقوع أضرار بنحو 30 مبنى سكنى وستة مرافق بالبنية التحتية المدنية.

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