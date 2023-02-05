زيلينسكى يجرد ساسة سابقين من الجنسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى خلال كلمته المصورة الليلية: "وقعت اليوم على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدى". ولم يذكر زيلينسكى الأسماء لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.

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