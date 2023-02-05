أمريكا تواجه انخفاضا قياسيا فى درجات الحرارة

وبحسب الوكالة، تعرضت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشير، خلال الليل، لرياح باردة، انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 78 درجة مئوية تحت الصفر، هى الأدنى على الإطلاق فى الولايات المتحدة.
كما وصلت درجة حرارة الهواء فى الذروة إلى أقل من 44 درجة مئوية تحت الصفر، مع رياح تقترب سرعتها من 160 كيلومترًا فى الساعة، حسبما ذكر مرصد ماونت واشنطن.
وفى بيان له، قال ممثل ادعاء مقاطعة هامبدن بولاية ماساتشوستس، إن الرياح العاتية أسقطت شجرة على سيارة فى ساوثويك بالولاية، مما أدى إلى تحطيم السيارة ومقتل رضيع، وجرى نقل قائد إلى المستشفى فى حالة خطيرة.
أعلن المسؤولون فى ولاية بوسطن تعطيل الدراسة فى المدارس العامة، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر، لتحطم الرقم القياسى المسجل خلال هذا اليوم منذ أكثر من قرن، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية.
كما اتخذت عدة مدن إجراءات طارئة لمساعدة السكان، بما فى ذلك فتح مراكز تدفئة.
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