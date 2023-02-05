رئيسة وزراء فرنسا تعرض تخفيف نظام المعاشات

وتريد حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، إضافة إلى تمديد الفترة التى يتعين على العمال دفعها، كجزء من التعديل الذى تقول إنه ضرورى للحفاظ على عدم سقوط النظام فى ديون خلال السنوات المقبلة.
وتحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل، الذى لا يحظى بشعبية فى البرلمان، خاصة بعد أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي.
وقالت "بورن"، فى مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداى"، إنهم سيتحركون من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل فى سن 20 و 21.. سيكون بإمكانهم التقاعد فى سن 63 عامًا".
وأشارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إلى أن هذه الخطوة ستشمل نحو 30 ألف شخص، وستتكلف ما يصل مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويًا، مما يعنى ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.
وواجهت الحكومة الفرنسية بقيادة بورن، إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل فى العاشر من يناير الماضى، مع اعتزام النقابات تنظيم إضرابات أخرى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب القناة الإخبارية.
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