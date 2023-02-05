ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى تشيلى إلى 22 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 فى حالة حرجة. وقال الجهاز الوطنى للوقاية والاستجابة للكوارث :" إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".
وأعلن الرئيس التشيلى غابرييل بوريك حالة الطوارئ فى منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل فى منطقتى نوبلى وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.
ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.
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