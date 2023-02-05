العالم اليوم - أوكرانيا تحتاج آلاف المسيرات وكندا ترسل أول دبابة ليوبارد

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تحتاج آلاف المسيرات وكندا ترسل أول دبابة ليوبارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 07:20 صباحاً - أكد وزير الدفاع الأوكراني على أهمية دعم سوق "المسيرات" الأوكرانية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذه السوق لمجموعة واسعة من التطبيقات، فيما أرسلت كندا أول دبابة "ليوبارد 2" إلى كييف، وفقا لما ذكرته وزيرة الدفاع الكندية.

تفصيلا، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تصريحات خلال لقائه أكثر من 100 مطور ومصنع أوكراني للطائرات المسيرة في أوكرانيا بحضور مسؤولين في الحكومة الأوكرانية وممثلين من هيئة الأركان للقوات المسلحة، أهمية دعم سوق المسيرات الأوكرانية.

وقال إن هذه الخطوات تأتي "من أجل تلبية احتياجات وطلبات الجيش الاوكراني في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق".

وشدد وزير الدفاع على ضرورة تصحيح وحدات المدفعية وشن الضربات عبر المسيرات، إضافة إلى توفير إمدادات الذخائر وإخلاء الجنود الجرحى من ميادين القتال.

ولفت إلى أن احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية في الوقت الحالي هي مئات الالاف من المسيرات بتعديلاتها المختلفة، والعمل جار على تلبية الاحتياجات المذكورة.

وأضاف أنه خلال 8 أشهر من الحرب الشاملة، تم تشغيل عدد من الطائرات من دون طيار أكثر مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.

ولفت وزير الدفاع الأوكراني إلى أن استقلال المجمع العسكري والصناعي الأوكراني هو أحد أهم عناصر القدرة الدفاعية للبلاد، وفي الوقت الحالي يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية للوزارة في تطوير ودعم السوق الأوكرانية للمسيرات.

أول دبابة كندية لأوكرانيا

وعلى صعيد آخر، أرسلت كندا، أمس السبت، أول دبابة من دبابات ليوبارد 2 الموعودة إلى أوكرانيا على ما أعلنت وزيرة الدفاع الكدنيدة أنيتا أناند.

وقالت الوزيرة، على تويتر، إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نقدمها لأوكرانيا"، مضيفة أن بلادها "تتضامن مع أوكرانيا"، ومشددة على استمرار "تزويد القوات المسلحة الأوكرانية معدات تحتاجها للانتصار".

وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة قالت الوزيرة "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".

يشار إلى أنه في نهاية يناير، أعلنت كندا قرارها تسليم 4 دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.