جدة - نرمين السيد - وأشار أوستن، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إلى أن الرئيس بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد منذ الأربعاء الماضى بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك، دون تعرض حياة الأمريكيين للخطر .
وأشار إلى أن إسقاط المنطاد تم بالتنسيق مع الحكومة الكندية.
وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن إسقاط المنطاد الصيني-الذى دخل أجواء البلاد منذ عدة أيام- قبالة سواحل ساوث كارولينا، ويجرى الآن جمع حطامه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الأمريكى: أسقطنا المنطاد الصينى بتوجيه من بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.