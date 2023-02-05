وزير الدفاع الأمريكى: أسقطنا المنطاد الصينى بتوجيه من بايدن

جدة - نرمين السيد - وأشار أوستن، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إلى أن الرئيس بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد منذ الأربعاء الماضى بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك، دون تعرض حياة الأمريكيين للخطر .

وأشار إلى أن إسقاط المنطاد تم بالتنسيق مع الحكومة الكندية.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن إسقاط المنطاد الصيني-الذى دخل أجواء البلاد منذ عدة أيام- قبالة سواحل ساوث كارولينا، ويجرى الآن جمع حطامه.