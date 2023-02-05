العالم اليوم - ركلة جزاء محيوص تهدي أسود التيرينغا لقب "شان 2022"

انتم الان تتابعون خبر ركلة جزاء محيوص تهدي أسود التيرينغا لقب "شان 2022" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 05:26 صباحاً - توج المنتخب السنغالي للاعبين المحليين لكرة القدم بلقب بطولة إفريقيا للأمم (شان-2022), عقب فوزه في النهائي, على حساب نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5-4 (الوقتين القانوني والإضافي: 0-0), بملعب ''نيلسون مونديلا'' ببراقي (الجزائر العاصمة).

وبعد نهاية الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي (0-0) توجه الفريقان لضربات الترجيح حيث ساد التعادل إلى غاية الركلة الحاسمة التي ضيعها اللاعب محيوص مهديا فرصة للمنافس للعودة في النتيجة والتتويج باللقب. كما أهدر أحمد كندوشي ركلة جزاء أخرى لأسود الصحراء.

وبهذا يسير المنتخب المحلي السنغالي على خطى المنتخب الأول المتوج بكأس أمم إفريقيا-2021 (أجلت لـ2022 ) بالكاميرون''.

وتعتبر أول خسارة لأشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة في المنافسة بعد تسجيله 5 انتصارات، مع تسجيل تسعة أهداف وعدم تلقي أي هدف.

يذكر أنها المشاركة الثانية للجزائر في البطولة الافريقية للاعبين المحليين بعد الأولى التي كانت بالسودان (2011), احتل فيها المنتخب الجزائري المركز الرابع, بعد خسارته في اللقاء الترتيبي أمام البلد المنظم.