العالم اليوم - خلال أسبوع.. الصين تسجل 3278 وفاة بفيروس كورونا

انتم الان تتابعون خبر خلال أسبوع.. الصين تسجل 3278 وفاة بفيروس كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:24 صباحاً - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في بيان إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات بلغ 3278 في الفترة ما بين 27 يناير والثاني من فبراير من العام الجاري.

وأوضح المركز أن 131 توفوا بسبب فشل تنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فيما توفي 3147 نتيجة أمراض أخرى مقترنة بالعدوى.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد منذ الثامن من ديسمبر إلى 82238، وفقا لبيانات المركز.

لكن خبراء قالوا إن هذا الرقم أقل بكثير على الأرجح من العدد الفعلي لأنه يستثني أولئك الذين يتوفون في منازلهم، كما أن أطباء أفادوا لرويترز بأنه طُلب منهم عدم إرجاع سبب الوفيات إلى الإصابة بكوفيد.

وأنهت الصين على نحو مفاجئ سياسة صفر كوفيد الصارمة في السابع من ديسمبر بعد ثلاث سنوات من فرضها، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإصابات في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقا لرويترز.

وقال المركز الأسبوع الماضي إن الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد في المستشفيات انخفضت 79 بالمئة منذ بلوغ ذروتها في الرابع من يناير عندما سُجلت 4273 وفاة.