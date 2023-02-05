العالم اليوم - بألحان من سوريا والمغرب.. ألبوم جديد لـ"أسيد أراب" الجزائرية

انتم الان تتابعون خبر بألحان من سوريا والمغرب.. ألبوم جديد لـ"أسيد أراب" الجزائرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 04:24 صباحاً - أصدرت فرقة "أسيد أراب" (Acid Arab) الفرنسية الجزائرية ألبومها الثالث بعنوان "تروا" (Trois)، وضمّنته الفرقة التي يقوم أسلوبها على موسيقى الإلكترو بنسخة شرقية ألحاناً من سوريا وتركيا والمغرب، إضافة إلى أغنية بصوت الراحل رشيد طه.

ويأتي "تروا" بعد ألبومين أولين هما "موزيك دو فرانس" (Musique de France) عام 2016 و "جديد" عام 2019، وفيه أغنية بعنوان "رحلة رشيد" لرشيد طه الذي توفي عام 2018.

وأوضح إرفيه كارفالو، وهو أحد أعضاء الفرقة، أن أغنية الراحل سجلت على الهاتف "بعد أمسية في مطعم"، واحتفظت بها الفرق "بضع سنوات قبل استخدامها".

وستكون للفرقة جرياً على عادتها جولة حفلات بعد صدور الألبوم. وسبق أن أحيت ثلاث حفلات في الهند، على أن تزور ألمانيا أو تركيا أوبريطانيا وسواها.

ومن أبرز المحطات حفلة على مسرح "أولمبيا" في باريس في 9 فبراير الجاري.