«القاهرة الإخبارية» تعرض لحظة إسقاط المنطاد الصينى فى سماء أمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفادت القناة فى نبأ عاجل بأن الطيران الأمريكية أوقفت الحركة بـ 3 مطارات لدعم عملية بالأمن القومى، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وافق على إسقاط المنطاد الصينى بحسب وكالة أسوشيتد برس.

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