جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" إسقاط الجيش الأمريكى للمنطاد الصينى من سماء ولاية كارولاينا الجنوبية. وكانت هيئة الطيران الفيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت، اليوم السبت، إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية فى ظل تعقب المنطاد الصينى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حريق هائل يلتهم قطارا مكونا من 50 عربة فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.