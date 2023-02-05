فايز فرحات: أزمة المنطاد نقطة تحول فى العلاقات الصينية الأمريكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، إننا فى بداية أزمة بين الصين وأمريكا وفى نقطة تحول كبرى بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية فى الأمن القومى تحدثت فى نسختها الأحيرة على أن أمريكا ستحرص على استمرار العلاقات مع أمريكا ستقوم على التنافسية الاستراتيجية.
وأوضح، أن التطور الذى حدث فى مسألة المنطاد ربما ينقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الصراع، وليس شرطا أن يكون صراعا عسكريا فقط.
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