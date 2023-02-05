خبير: هناك تخوفات أوكرانية من تهديدات روسيا بالقتل الجماعى

جدة - نرمين السيد - وقال الرواشدة، خلال مداخلته على قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تخوفات أوكرانية من تهديدات روسيا وهى حقيقية بسبب أن روسيا تلجأ إلى ضرب العمق الأوكراني.
وأضاف، أن روسيا تقصف أماكن بعيدة حتى عن حدود القتال وهذا يمثل عشوائية كبيرة جدا تهدف إلى بلبلة وإرباك الجيش الأوكرانى.
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