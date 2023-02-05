بايدن: عملية إسقاط المنطاد الصينى تمت بنجاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 12:29 صباحاً - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن عملية إسقاط المنطاد الصيني تمت بنجاح، بحسب سكاى نيوز، مؤكدا أنه طالب بإسقاط المنطاد الصيني منذ يوم الأربعاء لكن تلقى توصية بتحديد مكان مناسب لإسقاطه.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء عملية انتشال حطام المنطاد الصينى من المحيط الأطلسى قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، بحسب سكاى نيوز.

وتمكن الجيش الأمريكى من إسقاط المنطاد الصينى من سماء كارولاينا الجنوبية، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأظهرت الشبكة صورا لاستهداف المنطاد.

كما أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد الصينى، بحسب سكاى نيوز، وأعلنت إدارة الطيران الأمريكية وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات بسبب عملية تتعلق بالأمن القومى، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقف رحلات الطيران المدني في حدود 100 ميل مربع فوق الأطلسى وحول ساحل كارولينا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك خطة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإسقاط المنطاد الصينى، وأكد البنتاجون أنه يواصل تعقب حركة المنطاد الصيني رافضا التعليق على قرار إغلاق المطارات، مشيرا أن القرار يأتى بعد موافقة الرئيس بايدن على إسقاطه.