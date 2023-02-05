العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "طائرة صغيرة" في أجواء غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 فبراير 2023 12:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "اعترض طائرة صغيرة فوق قطاع غزة"، حيث قال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا "انفجارات" قرب الحدود.

وشدد الجيش على أنه ليس صاروخا أو مقذوفا آخر يشكل خطرا على الإسرائيليين، موردا في بيان أن الأصوات ليست ناتجة من "إطلاق مقذوف".

لم تعلن على الفور أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة.

محادثات في القاهرة مع فصائل فلسطينية

وقالت حركة "الجهاد" في وقت سابق السبت إن زعيمها زياد النخالة سافر إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها عباس كامل الثلاثاء لمدينة رام الله بالضفة الغربية حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة تصاعد العنف في الآونة الأخيرة.

وشنّت إسرائيل الخميس غارات جوية على غزة، بعد ساعات من اعتراضها صاروخا أطلق من القطاع.