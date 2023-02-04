العالم اليوم - وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 11:18 مساءً - توفي رئيس الوزراء المصري السابق، المهندس شريف إسماعيل، عن عمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض. وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشغل الراحل منصب رئيس الوزراء، ثم ترأس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية شريف إسماعيل.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وقال السيسي: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".

وأضاف:"لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".