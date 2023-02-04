أمريكا تنوي إسقاط المنطاد الصيني في مكان مناسب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 10:27 مساءً - ذكرت قناة ABC11 الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير واسع الاطلاع على الوضع، أن المنطاد الصيني الذي تعتبره واشنطن الرسمية لأغراض التجسس يجب إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي لانتشال حطامه.

وأكد المصدر استعداد السلطات الأمريكية لمحاولة إسقاط الجهاز عندما يغادر أجواء البلاد ويصبح فوق المحيط الأطلسي، كي يتم رفع الحطام من المياه.

وبحسب المصدر المطّلع، فإنه من أجل حماية المدنيين خلال هذه العملية، قد يكون من الضروري إغلاق جزء كبير من المجال الجوي.

وأشار إلى أنه بالإمكان التحكم في هذا المنطاد عبر أقمار التجسس الصينية.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تعتزم "التعامل" مع منطاد صيني يحلق في الأجواء الأمريكية، ويثير الشبهات التجسسية.

وقال بايدن بإيجاز "سنتعامل مع هذا الأمر"، وذلك في معرض رده على سؤال من الصحفيين بشأن الوضع الحالي.

وفي وقت سابق، وصفت الخارجية الأمريكية المنطاد، الذي كان يحلق فوق المجال الجوي الأمريكي على ارتفاع 60 ألف قدم، بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة، لكنها قالت إنه لن يتم إسقاطه لأنه كان يحلق فوق "عدد من المواقع الحساسة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المنطاد "انحرف بشكل خطير عن المسار المحدد"، وأعربت عن أسفها لأن "المنطاد ضل طريقه إلى الولايات المتحدة بسبب قوّة قاهرة"، مؤكدة أنه تم استخدامه للبحث العلمي "مثل الأرصاد الجوية"، وهو أمر عارضه البنتاغون.