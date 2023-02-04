جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الطيران الفيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت، اليوم السبت، إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية فى ظل تعقب المنطاد الصينى. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هناك خطة من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" لمواصلة تعقب حركة المنطاد الصينى وإسقاطه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.