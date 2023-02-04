العالم اليوم - مونديال الأندية.. الأهلي يهزم سياتل ويضرب موعدا مع الريال

انتم الان تتابعون خبر مونديال الأندية.. الأهلي يهزم سياتل ويضرب موعدا مع الريال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 فبراير 2023 09:22 مساءً - ضمن الأهلي المصري، السبت، تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأميركي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد مجدي افشة، في الدقيقة 88.

وبذلك، يضرب الفريق المصري موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي "مونديال الأندية"، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، الرباط.

وفاز الأهلي في مباراة الافتتاح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة، بينما لعب سياتل أولى مبارياته في البطولة، اليوم السبت.

يشار إلى أن الأهلي لم يسبق له مواجهة ريال مدريد في البطولة رغم مشاركته 7 مرات قبل ذلك.