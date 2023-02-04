خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يمكن القبول بالأعذار الصينية فى أزمة المنطاد

وأضاف خلال مدخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، "لو أن هذا المنطاد خرج عن مساره فعلا، وكانت الصين تراقب هذا المنطاد ولا تريد أى أزمة مع الولايات المتحدة لكانت أبلغت السلطات الأمريكية أن هناك منطاد قد خرج عن مساره خطأ، وأنه من الممكن أن يصل للأجواء الأمريكية، ولكن هذا يدخل ضمن المناورات المنظورة وغير المنظورة بين البلدين".
وتابع: "الإدارة الأمريكية تقدم عادة نموذجا خاصا بها فى الفلبين أو كوريا الجنوبية أو تايوان، وربما هناك كذلك أساليب أخرى من عملية هذه المبارزة التقنية بين الدولتين، وأزمة المنطاد أخرجت إلى العلن هذا التنافس الذى لا يمكن إلا أن نتوقع أنه موجود، حتى ولو لم تبرز هذه الأزمة إلى العلن، ونذكر أزمة الـ5g الأمريكة الصينية، وكذلك الإجراءات الأمريكية التى حاولت تقييد الصعود الصينى سواء التقنى أو التجارى، وبالتالى هناك حرب خفية بين الدولتين على المستوى التقنى والتجسس وسرقة التكنولوجيا والتصوير".
واستطرد: "هذا شىء طبيعى بين دولتين عملاقتين تتنافسان على الموقع الاقتصادى الأول فى العالم وتتنافسان فى مواقع عديدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا".
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