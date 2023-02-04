خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الطريق ممهد لروسيا للسيطرة على مدن أوكرانية

جدة - نرمين السيد - رجح عمر معربونى، الخبير العسكرى والاستراتيجى، استعادة روسيا لزمام المبادرة على مستوى الجبهة العسكرية مع أوكرانيا، وهو ما يُمكن لمسه من خلال شواهد مختلفة فى المواجهات المستمرة بين الجانبين، كما أنه يمهد الأرض نحو السيطرة على المدن الاستراتيجية فى أوكرانيا.





وأكد "معربونى"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، السبت، أن القوات الروسية استطاعت تحقيق تقدم واضح على مستوى الجبهة الأمامية لأوكرانيا، مُشيرًا إلى أنه بنظرة متخصصة، يتضح أن السيطرة الميدانية دانت للجيش الروسى، وهو ما يفسر إلحاح أوكرانيا فى طلبها للمساعدات العسكرية. وعزا هذا التقدم العسكرى الروسى إلى العديد من العوامل، أبرزها تدمير معظم الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية، على يد القوات الروسية، فضلًا عن الانهيارات المستمرة فى الخط الدفاعى الأوكرانى، وهو ما يُشير إلى نقص واضح فى العتاد البشرى وإمدادات الذخائر. وأشار الخبير العسكرى إلى أن الخطط الروسية تستهدف فى الوقت الحالى المفاصل الرئيسية بأوكرانيا، مُؤكدًا أن السيطرة على باخموت وسوليدار، تُمهد الطريق نحو السيطرة على مدن استراتيجية مثل سلافيانسك وكراماتورسك.

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