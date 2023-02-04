موسكو: دعوات مسؤولي الاتحاد الأوروبي للسلام "نفاق"اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الدعوات الصادرة عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا قمة في كييف، أمس، للسلام ما هي إلا "نفاق"، في الوقت الذي يعلن فيه التكتل عن استعداده لدعم مواصلة "الأعمال العدائية".

وأضافت الخارجية في بيان، أن ما سمته "بأهداف العملية العسكرية الخاصة لروسيا" في أوكرانيا ستتحقق بشكل كامل، وأن المشاركين في القمة سيصابون "بخيبة أمل"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

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كذلك أشارت الخارجية إلى أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الاتحاد عقب القمة مع أوكرانيا تتعارض مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي.

حزمة من العقوبات

وعُقدت القمة بحضور كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت فون دير لاين قالت، أمس، إن الحزمة العاشرة من العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على قدراتها في مجال التجارة والتكنولوجيا التي تدعم "آلة" الحرب.

فيما لم تدخل في تفاصيل الحزمة، لكنها أكدت أن على روسيا أن "تدفع ثمناً على الدمار الذي ألحقته (بأوكرانيا)".

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بدوره، شدَّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ختام القمة على أن انضمام بلاده إلى الاتحاد طريق لا عودة عنها، وأعرب عن أمله في بدء المفاوضات قبل نهاية هذه السنة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة التي انعقدت على وقع صفّارات الإنذار، وفي رسالة تضامن قوية مع كييف، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن الاتحاد يثني على الجهود التي بذلتها أوكرانيا لاستيفاء شروط الانضمام، مضيفاً أن الدعم الأوروبي الحازم لأوكرانيا في وجه الاعتداء الروسي لن يتوقف، وأن "أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا".

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